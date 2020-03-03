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Bakan Soylu: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469

İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu açıkladı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 03.03.2020
Bakan Soylu: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469 Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469." bilgisini paylaştı.

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