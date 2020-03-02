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Türkiye

Bakan Soylu: Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677

İçişleri Bakanı Soylu, saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 02.03.2020
Bakan Soylu: Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677." bilgisini paylaştı.

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