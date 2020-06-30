Euro
7.68
Dolar
6.85
BIST 100
115,843.00
Altın
1,773.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, "Bataklık" operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu
logo
Türkiye

Bakan Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 'Bataklık' 9 ülkenin iş birliğiyle düzenlendi

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu "Bataklık"ın 9 ülke iş birliğiyle düzenlendiğini açıkladı.

Kemal Karadağ   | 30.06.2020
Bakan Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 'Bataklık' 9 ülkenin iş birliğiyle düzenlendi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu "Bataklık"ın 9 ülke iş birliğiyle düzenlendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Operasyonda şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu." dedi.

Soylu, "Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'da maske takmayan 240 kişiye idari para cezası kesildi
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 692, Meksika'da 473, Hindistan'da 423 kişi öldü
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 25 bini aştı
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 872'ye yükseldi
İngiltere'de Leicester kenti karantinaya alındı