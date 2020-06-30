Bakan Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 'Bataklık' 9 ülkenin iş birliğiyle düzenlendi
İçişleri Bakanı Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu "Bataklık"ın 9 ülke iş birliğiyle düzenlendiğini açıkladı.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu "Bataklık"ın 9 ülke iş birliğiyle düzenlendiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, "Operasyonda şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu." dedi.
Soylu, "Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var." ifadelerini kullandı.
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