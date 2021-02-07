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Bakan Soylu: Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona gelindi

İçişleri Bakanı Soylu, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin yapım çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.

Sertaç Bulur   | 07.02.2021
Bakan Soylu: Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona gelindi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımıza minnettarım. İşkencelerden yorulan Menderes'in, 'Çine Çayı'nın kenarında, söğütün altını özlüyorum' dediği yere, 'Adnan Menderes Müzesi'ni kuralım' talimatının tamamlanmasına az kaldı. Çok heyecanlıyım. Tarih, düzeliyor." ifadelerini kullandı.

Mesajla birlikte paylaşılan videoda ise Çine Çayı'na hakim bir tepe üzerine yapılan müzenin havadan ve inşaat sürecinden çekilen görüntülerine yer verildi.

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