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Bakan Soylu 81 ilin emniyet müdürüyle Ankara'da bir araya gelecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, 81 ilin emniyet müdürü yarın Ankara'da bir araya gelecek.

Cankut Taşdan   | 22.12.2019
Bakan Soylu 81 ilin emniyet müdürüyle Ankara'da bir araya gelecek

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ev sahipliğinde Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi'nde gerçekleşecek toplantıda, üke genelindeki güvenlik durumu masaya yatırılacak.

Toplantıda il emniyet müdürlerinin yanı sıra içişleri bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve yardımcıları ile daire başkanları da hazır bulunacak.

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Bakan Soylu 81 ilin emniyet müdürüyle Ankara'da bir araya gelecek