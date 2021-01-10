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Bakan Selçuk'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Cumhurbaşkanlığı makamına saygı, muhalefetin de görevidir

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Özcan Yıldırım   | 10.01.2021
Bakan Selçuk'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Cumhurbaşkanlığı makamına saygı, muhalefetin de görevidir

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "19 yıldır girdiği her seçimi kazanıp milletimizin teveccühüne mazhar olan bir lidere 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, milli iradeyi yok saymaktır. Meşru ve demokratik yollardan seçilen Cumhurbaşkanlığı makamına saygı, muhalefetin de görevidir."

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