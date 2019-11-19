Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "(EYT ile ilgili) En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil." dedi.
TBMM
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT ile ilgili, "En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil." dedi.
"15 Temmuz bağışlarının 1 kuruşuna dokunulmadı"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "15 Temmuz bağışlarının 1 kuruşuna dokunulmadı. 330 milyon liranın üzerindeki para fonda duruyor." dedi.
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