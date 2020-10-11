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Bakan Selçuk'tan Dünya Kız Çocukları Günü'nü paylaşımı: Tüm kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Özcan Yıldırım   | 11.10.2020
Bakan Selçuk'tan Dünya Kız Çocukları Günü'nü paylaşımı: Tüm kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından, kız çocuklarıyla ebru yaptığı bir fotoğrafını paylaşarak "Sizler yarınlarımızsınız... Bu sene mesafelerimiz uzak olsa da gönüllerimiz bir. Tüm kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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