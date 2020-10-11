Bakan Selçuk'tan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı: Tüm kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından, kız çocuklarıyla ebru yaptığı bir fotoğrafını paylaşarak "Sizler yarınlarımızsınız... Bu sene mesafelerimiz uzak olsa da gönüllerimiz bir. Tüm kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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Sizler yarınlarımızsınız...— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) October 11, 2020
Bu sene mesafelerimiz uzak olsa da; gönüllerimiz bir.☺️
Tüm kız çocuklarımızın #DünyaKızÇocuklarıGünü’nü kutluyorum. pic.twitter.com/CbNgaskpAV