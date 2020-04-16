Euro
7.54
Dolar
6.91
BIST 100
95,854.92
Altın
1,723.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Selçuk: Yaşlı ve engellilerin özel huzur evleri, engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık karşılayacak

Bakan Selçuk, "Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin özel huzur evleri, engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık karşılayacak." ifadelerini kullandı.

İsa Toprak   | 16.04.2020
Bakan Selçuk: Yaşlı ve engellilerin özel huzur evleri, engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık karşılayacak

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzur evlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacaklarını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzur evlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacağız."

"15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz"

Öte yandan Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz. Kısa çalışma ödemelerinin uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeden işverenlerimizin beyanı doğrultusunda ödemeler yapılacak. 3 aylık süre boyunca, iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında, iş veya hizmet sözleşmeleri feshedilemeyecek." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
IMF'den Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı likidite hattı
ABD Başkanı Trump: Veriler vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor
Libya'da 10 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü
Almanya'da 5 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Bakan Selçuk: Yaşlı ve engellilerin özel huzur evleri, engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık karşılayacak

Bakan Selçuk: Yaşlı ve engellilerin özel huzur evleri, engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık karşılayacak

Bakan Selçuk, TÜRMOB ve TOBB Başkanlarıyla 'kısa çalışma ödeneği'ni görüştü

Koronavirüsle mücadelede 'Evsizlere Konaklama Projesi' başlatıldı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında ilaç temini için ek protokol imzalandı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında ilaç temini için ek protokol imzalandı