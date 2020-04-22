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Bakan Selçuk: Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları bugün başladı." dedi.

Özcan Yıldırım   | 22.04.2020
Bakan Selçuk: Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı

Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları bugün başladı." dedi.

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