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Bakan Selçuk: Normalleşme döneminde de vatandaşlarımızın yanında olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Salgın döneminde olduğu gibi normalleşme döneminde de vatandaşlarımızın yanında olacağız. Yeni Ekonomi Programı'mız hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 29.09.2020
Bakan Selçuk: Normalleşme döneminde de vatandaşlarımızın yanında olacağız

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede, Sosyal Koruma Kalkanımız çerçevesinde yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı. Salgın döneminde olduğu gibi normalleşme döneminde de vatandaşlarımızın yanında olacağız. Yeni Ekonomi Programı'mız hayırlı olsun."

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