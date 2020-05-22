Euro
7.42
Dolar
6.79
BIST 100
102,414.10
Altın
1,735.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Selçuk: Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 22.05.2020
Bakan Selçuk: Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatacak

Ankara

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini belirterek, 26 günlük zorunlu ödemede ilk taksitin 31 Ocak'ta yatırıldığını anımsattı. 

Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin ise bugün hesaplara yatırılacağını vurgulayan Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil edildiğini belirtti. 

Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

Ödemelerin Ramazan Bayramı öncesinde yapıldığına dikkati çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin bayramını tebrik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son bir günde Çin'de 4, Güney Kore'de 20 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 200 bine yaklaştı
Senegal'den 'Afrika'nın Borçları Silinsin Girişimi'
Antalya'nın Serik ilçesindeki Kovid-19 karantina uygulamasının alanı genişletildi
ABD'de Kovid-19 kurbanları için 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

Benzer haberler

Bakan Selçuk: 101 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesini gelecek nesillerimize aktarmak gayretindeyiz

Bakan Selçuk: 101 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesini gelecek nesillerimize aktarmak gayretindeyiz

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 15 Mayıs Aile Günü mesajı

Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında ulaştırılan yardım 5 milyar lirayı aştı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'Sosyal Güvenlik Haftası' paylaşımı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'Sosyal Güvenlik Haftası' paylaşımı
Evleri 4 kez yanan aile otel yerine çadırda kalmayı tercih etti

Evleri 4 kez yanan aile otel yerine çadırda kalmayı tercih etti
Kovid-19 pandemisi sürecinde kadınlara barınma hizmeti

Kovid-19 pandemisi sürecinde kadınlara barınma hizmeti