Bakan Selçuk: Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı
Bakan Selçuk, "Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu." dedi.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu.
Selçuk, yaptığı açıklamada, "Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu. Memur ve memur emeklilerinin 4. dönem ve daha önceki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımlar aynen korunacak, hak kaybı yaşanmayacak" " ifadelerini kullandı.
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