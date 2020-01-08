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Bakan Selçuk: GSS ve Bağ-Kur prim borçluları sağlık hizmeti almaya devam edecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanların bu yıl sonuna kadar hastanelerden sağlık hizmeti almaya devam edeceğini bildirdi.

Özcan Yıldırım   | 08.01.2020
Bakan Selçuk: GSS ve Bağ-Kur prim borçluları sağlık hizmeti almaya devam edecek

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararın bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatarak, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceğini belirtti.

GSS sisteminin 1 Ocak 2012'de yürürlüğe girdiğini hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Ülkemizde çalışması nedeniyle sigortalı olanlar ve sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler hariç, herhangi bir şekilde sağlık hizmeti alamayanlara 88,29 lira prim ödemeleri şartıyla sağlık hizmeti verilmektedir. Bu miktarı ödeyemeyecek olanlara ise gelir testi yaptırmaları şartıyla devlet tarafından ücretsiz sağlık hizmeti verilmektedir."

Selçuk, prim borcu olan vatandaşların azalmasının GSS sisteminin işlerliğini ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Bir yandan primini ödeyen vatandaşımızın sayısı artarken, diğer yandan primsiz sağlık hizmeti alma talebinde bulunan vatandaşımızın sayısı azalmaktadır." bilgisini verdi.

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