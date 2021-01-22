Bakan Selçuk: Emekli Sandığı kapsamındakilerin zam farkları bugün yatırılıyor
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlarımızın 2021 ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz." açıklamasında bulundu.
Ankara
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlarımızın 2021 ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz." açıklamasında bulundu.
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