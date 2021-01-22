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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Polis Arama Kurtarma Tanıtım Programı"nda konuşuyor.
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Türkiye

Bakan Selçuk: Emekli Sandığı kapsamındakilerin zam farkları bugün yatırılıyor

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlarımızın 2021 ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Mümin Altaş   | 22.01.2021
Bakan Selçuk: Emekli Sandığı kapsamındakilerin zam farkları bugün yatırılıyor

Ankara

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlarımızın 2021 ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz." açıklamasında bulundu.

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Bakan Selçuk: Emekli Sandığı kapsamındakilerin zam farkları bugün yatırılıyor