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Bakan Selçuk, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'nın hesap numaralarını paylaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"nın hesap numaralarını paylaştı.

Barış Kılıç   | 30.03.2020
Bakan Selçuk, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'nın hesap numaralarını paylaştı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un paylaştığı görsele göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kovid-19 bağış hesap numaları şöyle:

- T.C. Ziraat Bankası AŞ Ankara Kamu Kurumsal Şubesi-1745 - IBAN: TR 65 0001 0017 4503 2156 2050 21

- T.C. Ziraat Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 45

- Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kolej Şubesi - IBAN: TR 55 0001 5001 5800 7310 2018 04

- Türkiye Vakıf Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 45 0021 0000 0003 4994 7000 01

- Türkiye Halk Bankası AŞ Bakanlıklar Şubesi - IBAN: TR 34 0001 2009 4080 0005 0002 30

Görselde ayrıca "Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri gibi Turkcell, Vodafone, Türk Telekom GSM operatörlerinin "8119 SMS" numarasına "KORONA" yazarak 10 TL karşılığında bağışta bulunabileceklerdir." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını duyurmuştu.

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