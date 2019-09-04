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Türkiye

Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'nda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Ahmet Sertan Usul   | 04.09.2019
Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Selçuk, 5 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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