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Bakan Pekcan tedavisi süren gümrük personelini ziyaret etti

Ticaret Bakanı Pekcan, Ağrı'da servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan gümrük personelini, sevk edildikleri Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Merve Özlem Çakır   | 04.03.2020
Bakan Pekcan tedavisi süren gümrük personelini ziyaret etti Fotoğraf: Muhammed Yaylalı / AA

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan ve tedavileri Ankara Şehir Hastanesi'nde sürdürülen 3 gümrük personelini ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Hastanede personelin yakınlarıyla da görüşen Pekcan, acil şifa dileklerini iletti. 

İlçedeki Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı sonrası 2 personel şehit olmuş, yaralılar tedavi altına alınmıştı.

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