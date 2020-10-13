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Türkiye

Bakan Pakdemirli: Yanan alanların tamamı yeniden ağaçlandırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ﻿﻿"Yanan alanların 1 metrekaresi dahi başka bir amaçla kullanılmayacak ve tamamı yeniden ağaçlandırılacaktır." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 13.10.2020
Bakan Pakdemirli: Yanan alanların tamamı yeniden ağaçlandırılacak

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan alanların anayasal koruma altında olduğunu belirterek, "Yanan alanların 1 metrekaresi dahi başka bir amaçla kullanılmayacak ve tamamı yeniden ağaçlandırılacaktır." ifadesini kullandı. 

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay'da 5 Eylül'de Samandağ ilçesinde, 9 Ekim'de ise Belen ilçesinde çıkan orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü kaydederek, bu yangınlarda binlerce ağacın ve yaban hayatının kaybedildiğini bildirdi.

Kimi vatandaşların ev, iş yeri veya eşyasının zarar gördüğüne işaret eden Pakdemirli, "En büyük tesellimiz vatandaşlarımızın canına zarar gelmemesi olmuştur. Her iki yangının da söndürülmesinde canla başla çalışan orman yangınları ile mücadele ekiplerimiz başta olmak üzere, bizlerle birlikte olan vatandaşlarımıza, kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimize gönülden teşekkür ediyorum." değerlendirmelerinde bulundu. 

Pakdemirli, Türkiye'deki diğer yangınlarda olduğu gibi Hatay'daki yangınlarda da vatandaşların duyarlılığının takdire şayan olduğunu belirterek, özellikle Belen yangını sonrası yanan alanların yeniden ağaçlandırılması amacıyla ülkesine, toprağına, memleketinin yeşil dokusuna sahip çıkan ve bu maksatla kampanya başlatan kurum ve kuruluşlardan spor kulüplerine, belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına, sanat camiasına ve bütün vatandaşlara ayrı ayrı teşekkür dileklerini iletti. 

Yanan alanların 1 metrekaresinin dahi başka bir amaçla kullanılmayacağını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Tamamı yeniden ağaçlandırılacaktır. Yanan orman alanları Anayasa’mızın 169'uncu maddesi gereği yeniden ağaçlandırılmak zorunda ve anayasal koruma altındadır. 2019 yılında ülke genelinde 333 milyon, Hatay'daki ormancılık faaliyetlerinden sorumlu olan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 1 milyon 333 bini Hatay'da olmak üzere 13 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur. Hatay'da 2020 yılında yanan alanlarda da bir yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon fidanın toprakla buluşturulması sağlanacaktır."

"Kasım ayı ile ilk fidanların dikilmesi planlanmaktadır"

Bakan Pakdemirli, Türkiye'de fidan dikim mevsiminin henüz başlamadığına işaret ederek, kasım ayı ile ilk fidanların dikilmesinin planlandığını duyurdu. 

Ayrıca her bir bölgenin farklı iklim yapısı ve ekosistemi mevcut olduğundan bu alanların yeniden ağaçlandırılmasında hangi tür ve vasıfta fidanların kullanılacağını da Orman Genel Müdürlüğü tarafından planlandığını ve hazırlıklarını yapmaya devam ettiklerini belirten Pakdemirli, "Hatay'da yanan alanların ağaçlandırılmasına katkı sağlamak isteyen vatandaşlarımızı her iki yanan alanda da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, #GeleceğeNefes kampanyası çerçevesinde bizimle birlikte fidan dikmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Bu çalışmalara katkı sağlamak isteyen kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli olmasının, ağaçlandırma çalışmalarının başarısı açısından önem arz ettiğine dikkati çeken Pakdemirli, "İhtiyaç duyulması halinde Orman Genel Müdürlüğümüz Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığımızla ve 'ogmbasin@ogm.gov.tr' adresi ile iletişim sağlamaları önem arz etmektedir. Bununla birlikte, ülkemizdeki orman yangınları konusunda duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımızı sadece Hatay’da değil, kendi illerinde de 11 Kasım 2020 tarihinde '#Geleceğenefes' kampanyasında fidan dikmeye, geleceğimize nefes olmak için tüm halkımızı ağaçlandırma çalışmalarına davet ediyorum." çağrısında bulundu.

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