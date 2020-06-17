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Bakan Pakdemirli: Su ürünleri sektörü salgın sürecini yara almadan atlattı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri sektörünün salgın sürecini yara almadan atlattığını söyledi.

Yusuf Şahbaz   | 17.06.2020
Bakan Pakdemirli: Su ürünleri sektörü salgın sürecini yara almadan atlattı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan / AA

İzmir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dikili ilçesinde su ürünleri yetiştiriciliği yapan bir firmayı ziyaret ederek firma yetkililerden bilgi aldı.

Balık çiftliğinde incelemelerde bulunan Pakdemirli, tesisin iskelesinde bir miktar lahos balığını denize bıraktı.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Pakdemirli, Türkiye'nin su ürünlerinde çok güçlü bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Pakdemirli, sektörün ilk olarak 2023'te 1 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu hatırlatarak, bu hedefin 2019'da yakalandığını belirtti.

Yeni hedeflerinin 2 milyar dolar olduğunu ve emin adımlarla hedefe yöneldiklerini vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde ister istemez bir miktar ihracatımızda kısa vadeli bir etkilenme oldu. Bunları telafi etmek maksadıyla da marketlerde kampanyalar yaptık. İç piyasada tüketimin artışı gibi konularda inisiyatifler alarak balıkçılık sektörümüzü ayakta tutmayı başardık. Su ürünleri sektörümüz yara almadan pandemiyi geçti. Şimdi daha emin adımlarla ihracatlarımız da açıldı. Hiç bir sıkıntımız yok."

Balık üreticilerine 2 lira destek

Su ürünlerini desteklemeye devam ettiklerini de dile getiren Pakdemirli, "Üretilmiş ve işlenmiş balığın kilogramına da 2 lira destek açıkladık. Bu 2 lira destek de üreticimizin moral motivasyonunu yüksek tutmak için çok önemliydi. Bunun da tebliği geçenlerde yayınlandı. Sektörümüzün her zaman yanındayız." diye konuştu.

Pakdemirli, Türkiye'de son 20 yılda balık tüketiminde yatay bir seyir olduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evet ihracatımız ve üretimimiz çok artıyor ama Türkiye'deki tüketim yatay bir seyir izliyor. Aksine kırmızı et ve tavuktaki tüketim de artıyor. Biz tüm protein kaynaklarının dengeli olarak tüketilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Balığı da çok önemsiyoruz. Balığı sadece Türkiye'de deniz kıyısındaki kentlerimiz değil, tüm Türkiye'nin tüketmesi için, balığın sağlıklı olduğunu sürekli olarak altını çiziyoruz. Bu konuda da sektörümüzü ve onların pazarlama faaliyetlerini sürekli olarak destekliyoruz. Her zaman diyoruz. Balık yiyin ve sağlıklı kalın."

Bakan Pakdemirli, açıklamalarının ardından su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı kafesleri havadan da inceledi.

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