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Bakan Pakdemirli: Sıcaklıklar önümüzdeki 2 gün boyunca artmaya devam edecek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sıcaklıkların artmaya devam edeceğini belirterek, "Yaşlıları, çocukları ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda önemle uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

Enes Duran   | 03.09.2020
Bakan Pakdemirli: Sıcaklıklar önümüzdeki 2 gün boyunca artmaya devam edecek

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelindeki hava sıcaklıklarına ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

Dün eylül ayının uzun yıllar sonraki en yüksek sıcaklık rekorlarının kaydedildiğini ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Önümüzdeki 2 gün (Perşembe-Cuma) boyunca da artmaya devam edecek. Özellikle 3-4 Eylül, sıcaklıkların artacağı bölgelerimizde; yaşlıları, çocukları ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda önemle uyarıyoruz."

Ayrıca, Pakdemirli'nin paylaştığı görselde, bugün ve yarın, iç ve güney kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde geçeceği, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki birçok ilde, eylül ayının en yüksek sıcaklık rekoru değerlerinin aşılacağının tahmin edileceği bilgisine yer verildi.

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