Euro
8.22
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,976.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Pakdemirli: İzmir ve Manisa'daki yangınlar kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir ve Manisa'da çıkan orman yangınlarının dün gece kontrol altına alındığını açıkladı.

Yusuf Şahbaz   | 01.08.2020
Bakan Pakdemirli: İzmir ve Manisa'daki yangınlar kontrol altına alındı

İzmir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, dün gün içinde İzmir'in Seferihisar ilçesinde askeri tatbikatı sahası içindeki otluk alan ile Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktığını belirtti.

Her iki yangının dün saat 21.00 itibarıyla kısmen kontrol altına alındığını kaydeden Pakdemirli, "İzmir Seferihisar yangını 22.30 ve Manisa Turgutlu'da çıkan yangın saat 22.50'de kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Yemen için Kovid-19 uyarısı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 216 kişi hayatını kaybetti
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı
Ruhani: Aşı bulunana kadar tedbirleri sürdüreceğiz ve kurallara uymayanları cezalandıracağız
Kovid-19 mücadelesini kazanan Özkan: Bu virüs insanın vücudunu yiyor

Benzer haberler

İzmir ve Manisa'daki orman yangınları kontrol altına alındı

İzmir ve Manisa'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Manisa'da ormanlar 'duman takipçisi' aileye emanet

Çanakkale'deki orman yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli: 12 ilde çıkan 19 orman yangınından 15'i kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli: 12 ilde çıkan 19 orman yangınından 15'i kontrol altına alındı
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'de orman yangını çıktı

Çanakkale'de orman yangını çıktı