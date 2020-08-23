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Bakan Pakdemirli: Giresun'daki selde ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Giresun'daki sel ile ilgili, "Uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı." dedi.

Hayati Akçay   | 23.08.2020
Bakan Pakdemirli: Giresun'daki selde ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı Fotoğraf: Gültekin Yetgin / AA

Giresun

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'daki sel ile ilgili, "Tüm zarar gören yerlerle ilgili temizlik ve tespit çalışmalarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli Giresun'daki selde, uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 mislinin bir günde yağdığını söyledi.

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