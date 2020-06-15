Bakan Pakdemirli: Depremde telef olan hayvanlarla ilgili zararı karşılayacağız
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Depremde telef olan hayvanlarla ilgili zararı karşılama kararı aldık ayrıca bölge halkına yem desteği sağlama kararı aldık." dedi.
İzmir
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bingöl'deki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Pakdemirli şunları kaydetti:
"İlk tespitlerimize göre 105 ahır yıkılmış gözüküyor. 43 küçükbaş hayvan, 85 tane de kanatlı hayvan telef olmuş.Hayvan sayısı açısından önemli bir telef olmamasına rağmen, biz tüm bu telef olan hayvanlarla ilgili zararı karşılama kararı aldık ayrıca bölge halkına yem desteği sağlama kararı aldık."
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