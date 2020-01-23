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Bakan Pakdemirli AA Editör Masası'na konuk olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 23.01.2020
Bakan Pakdemirli AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın saat 10.00'da başlayacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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