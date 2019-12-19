Bakan Murat Kurum: İnceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde termik santrallere son uyarıları yaptık
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yıl sonuna kadar çevre mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız." dedi.
Ankara
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bürokratlar ve elektrik üretim tesislerinin yöneticileriyle bugün 13 termik santralın yıl sonuna kadar tamamlaması gereken çevre yatırımlarının durumunu görüştüklerini bildirdi.
13 termik santralin yıl sonuna kadar tamamlaması gereken çevre yatırımlarının son durumunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan bürokratlarımız ve elektrik üretim tesislerinin yöneticilerinin yer aldığı toplantımızda değerlendirdik. pic.twitter.com/DmUDB6O3WR— Murat KURUM (@murat_kurum) December 19, 2019
Sosyal medya hesabı Twitter'dan 13 termik santral için başlatılan incelemeye ilişkin paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:
"Bakanlık olarak, termik santrallerle ilgili yaptığımız inceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde son uyarılarımızı yaptık. Milletimizin sağlığını ilgilendiren bu konuda kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik. Yıl sonuna kadar çevre mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.