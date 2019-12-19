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Bakan Murat Kurum: İnceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde termik santrallere son uyarıları yaptık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yıl sonuna kadar çevre mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız." dedi.

Zehra Aydın   | 19.12.2019
Bakan Murat Kurum: İnceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde termik santrallere son uyarıları yaptık

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bürokratlar ve elektrik üretim tesislerinin yöneticileriyle bugün 13 termik santralın yıl sonuna kadar tamamlaması gereken çevre yatırımlarının durumunu görüştüklerini bildirdi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan 13 termik santral için başlatılan incelemeye ilişkin paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, termik santrallerle ilgili yaptığımız inceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde son uyarılarımızı yaptık. Milletimizin sağlığını ilgilendiren bu konuda kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik. Yıl sonuna kadar çevre mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız."

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