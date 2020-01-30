Euro
6.60
Dolar
5.98
BIST 100
119,849.60
Altın
1,582.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Kurum'dan depremzede yaşlı kadın ile engelli kızına yardım eli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremde evi hasar gören yaşlı kadın ile engelli kızının ihtiyaçlarının karşılanması için talimat verdi.

Ergün Haktanıyan   | 30.01.2020
Bakan Kurum'dan depremzede yaşlı kadın ile engelli kızına yardım eli Fotoğraf: Abdulhamit Topal/AA

Elazığ

Aksaray Mahallesi'nde evleri hasar gören depremzedelerle görüşmesi sırasında Kürtçe konuşan Fatma Yurda, Bakan Kurum'u evine davet etti. 

Bunun üzerine evine gelen ve ihtiyaçlarını soran Kurum'a tercüman aracılığıyla durumunu anlatan Yurda, bakıma muhtaç olduklarını söyledi.

Sağlam bir eve yerleşmek istediğini belirten Yurda, "Durumumuz kötü, yardımınızı bekliyoruz. Başka kalacak yerimiz yok, bir yere gidemiyoruz. Elimde sorun var, kızıma bakamıyorum." dedi.

Bunun üzerine Kurum, "Siz şimdi çadırda kalın sonra sizi konteynere yerleştireceğiz. Burada kalmayın burası yıkılabilir. Kızınız için doktor da gelecek." yanıtını verdi.

Kurum, yetkililerine Yurda'ya yardım yapılması talimatı verirken, anne ile kızının daha sonra afetzede konutlarına yerleştirileceği öğrenildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi
GÖRÜŞ - Bosna soykırımının faillerine 'insanlık' iadesi girişimi
Barış değil Filistin'i tasfiye planı

Benzer haberler

Elazığ'da ağır hasarlı 72 bina yıkılacak

Elazığ'da ağır hasarlı 72 bina yıkılacak

Bakan Kurum'dan depremzede yaşlı kadın ile engelli kızına yardım eli

Türk Kızılayı, depremzedelere 68 noktada gıda dağıtıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görevli jandarma özel harekat görevlileri depremzedeleri yalnız bırakmadı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görevli jandarma özel harekat görevlileri depremzedeleri yalnız bırakmadı
Elazığ'daki depremin yaraları sarılıyor

Elazığ'daki depremin yaraları sarılıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık