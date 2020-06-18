Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
112,198.40
Altın
1,726.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Kurum'dan Bingöl'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bingöl'deki depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin "Kaynarpınar köyümüzde 19 ağır ve yıkık, Elmalı'da 81 ağır yıkık, 9 orta hasarlı, Dinarbey'de de 35 ağır ve yıkık, 2 orta hasarlı bina tespiti yaptık." dedi.

Nurten Aslan   | 18.06.2020
Bakan Kurum'dan Bingöl'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

Elazığ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bingöl'deki depremin ardından 224 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını başlattık ve merkez üssü diyebileceğimiz Kaynarpınar, Elmalı ve Dinarbey köylerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Kaynarpınar köyümüzde 19 ağır ve yıkık, Elmalı'da 81 ağır yıkık, 9 orta hasarlı, Dinarbey'de de 35 ağır ve yıkık, 2 orta hasarlı bina tespiti yaptık." dedi.

Kurum, şu açıklamalarda bulundu: "Bingöl'ün tamamında toplamda 638 bina ağır ve yıkık, 12 bina orta hasarlı, Erzurum Çat ilçemizde 189 bina ağır ve yıkık, 9 bina orta hasarlı, Erzincan Tercan ilçemizde de 38 bina ağır yıkık olarak tespit yapıldı. Toplamda 5 bin 900 binanın tespitini yaptık. En kısa sürede hafta sonuna kadar detaylı olarak tüm tespitleri yapıyor olacağız." 

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kovid-19 süreci sonrasında Türkiye-AB arasında yeni işbirliği alanı olarak sağlık konusu öne çıkabilir'
Belçika'da son 24 saatte 104 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka artışı kaydedildi
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi
Başkentte maske denetimi

Benzer haberler

Bakan Kurum'dan Bingöl'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

Bakan Kurum'dan Bingöl'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

Aranan FETÖ şüphelisi köy evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı

Elazığ'da depremzedelere ödenen kira yardımı 20 milyon lirayı aştı

Yeni Kömürhan Köprüsü'nde sona doğru

Yeni Kömürhan Köprüsü'nde sona doğru

Elazığ ve Bingöl'ün 'kalbi': Gerendal Gölü

Elazığ ve Bingöl'ün 'kalbi': Gerendal Gölü
Elazığ'da okulun çatısında bulunan ABD'nin gönderdiği yağlar analiz edilecek

Elazığ'da okulun çatısında bulunan ABD'nin gönderdiği yağlar analiz edilecek