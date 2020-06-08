Bakan Kurum: Üniteleri mevzuata uygun hale getirilen santrallere geçici çalışma ruhsatı verildi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kapatılan 6 termik santralden ünite ve bacaları mevzuata uygun hale getirilenlere 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verildiğini belirtti.
Manisa
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Soma Termik Santralinin 6 ünitesinden 4'üne, Kangal Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santralinin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santralinin 3 ünitesinden 2'sine, Afşin A Termik Santralinin 4 ünitesinden 2’sine 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verilmiştir. Bu üniteler ve bacalar mevzuata uygun hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.
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