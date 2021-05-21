Bakan Kurum: Ülke genelinde 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu inşası yürütülmekte
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu inşası yürütülmektedir." dedi.
Bursa
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana 7. Etap ve Mollaarap Mahallesi Kentsel Dönüşüm Yıkım Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bursa'nın bir cihan devletinin temellerinin atıldığı kadim bir şehir olduğunu, bunun için kenti çok önemsediklerini söyledi.
Bursa'nın Türkiye'de yaşayan her bir insanın nasıl bir ve beraber olduğunun, dayanışmayı, kardeşliği nasıl tesis ettiğinin canlı örneği olduğunu belirten Kurum, "Bir devlet kurmak, bir şehir inşa etmek, bir eser bırakmak, dahası geride bir vatan bırakmak, gelecek nesiller , bizler için bir medeniyet bırakmak budur." diye konuştu.
Kurum, hizmet edenin, üretenin, eserler yapanın, şehri imar, gönülleri ihya edenin unutulmayacağını dile getirerek "Rabb'im bizleri bu vefakar milletin dualarını alanlardan, bizleri ecdadımıza layık torunlar eylesin. Bugün Filistin'de, Gazze'de masum insanların dünyanın gözleri önünde katledildiği bir dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, kadim medeniyetimizin, Osmanlı'nın 3 kıtada hakim kıldığı birlikte yaşama ahlakı ve hukukudur." ifadesini kullandı.
Bakanlığın yaptığı çalışmalara değinen Kurum, şöyle devam etti:
"Her yıl 300 bin, 5 yıl içinde 1,5 milyon konutun dönüşümü için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Koymuş olduğumuz hedefler doğrultusunda da Ankara, İstanbul, Bursa, Elazığ, Malatya, İzmir'de vatandaşımızın bu noktada kangren olmuş nerede ne problemi varsa hepsine ilişkin çalışmalarımızı yürütmeye gayret gösteriyoruz ve 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Sosyal konutlarla birlikte 2,5 milyon konutta oturan yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu inşası yürütülmektedir."
Kurum, Bursa'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 19 yılda yaklaşık 55 milyar liralık yatırım yapıldığının altını çizerek "TOKİ ile toplam yatırım değeri 7 milyar lira olan 22 bin konutu sosyal donatılarıyla birlikte tamamlarken diğer yandan yatırım bedeli 785 milyon lira olan 2 bin 136 yeni sosyal konut projemizi sürdürüyoruz." dedi.
Toplam alanı 680 bin metrekare olan 7 millet bahçesini hızla tamamladıklarını aktaran Kurum, "Bir taraftan da İller Bankamızla 2003'ten bugüne tam 4 milyar 300 milyon lira tutarında 194 altyapı projemizi tamamladık. 1,5 milyar liralık 9 projemiz de süratle devam ediyor." diye konuştu.
"264 Millet Bahçemizin yapımına hızla devam ediyoruz"
Kurum, "Bugün ülkemizin tamamında, toplam büyüklüğü 55 milyon metrekareyi bulan 321 Millet Bahçesi projesi yapıyoruz. 57 Millet Bahçemizi kısa bir süre içerisinde milletimizin hizmetine sunduk. 264 Millet Bahçemizin yapımına da hızla devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.