Euro
7.65
Dolar
6.99
BIST 100
100,435.30
Altın
1,684.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Kurum: Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda hazır olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yaklaşık 4 bin konutumuzu inşallah yıl sonuna kadar tamamlayarak Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Barış Kılıç   | 30.04.2020
Bakan Kurum: Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda hazır olacak

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yıl sonuna kadar tamamlayacakları 4 bin konutu depremden etkilenen vatandaşlara teslim edeceklerini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından Malatya'da sürdürülen çalışmaları ve diğer projeleri vali, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla istişare ettiklerini belirtti.

Bakan Kurum paylaşımında, "Yaklaşık 4 bin konutumuzu inşallah yıl sonuna kadar tamamlayarak depremden etkilenen vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Genel Sekreteri Guterres: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Cumhurbaşkanlığından Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin detaylı paylaşım
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 376'ya yükseldi
Rusya Başbakanı Mişustin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu’ndan Kovid-19 tedavisi açıklaması

Benzer haberler

Bakan Kurum: Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda hazır olacak

Bakan Kurum: Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda hazır olacak

İngiltere'de 82 milyar sterlin değerindeki 373 bin konutun satışı durdu

Suudi Arabistan'dan Malatya'ya getirilen 336 Türk vatandaşının karantinası tamamlandı

100 bin yeni sosyal konutun temeli haziranda atılıyor

100 bin yeni sosyal konutun temeli haziranda atılıyor

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması
Cezayir'den getirilen 109 Türk ile 9 Cezayir vatandaşı Malatya'da

Cezayir'den getirilen 109 Türk ile 9 Cezayir vatandaşı Malatya'da