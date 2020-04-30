Bakan Kurum: Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda hazır olacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yaklaşık 4 bin konutumuzu inşallah yıl sonuna kadar tamamlayarak Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
Ankara
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yıl sonuna kadar tamamlayacakları 4 bin konutu depremden etkilenen vatandaşlara teslim edeceklerini bildirdi.
Malatya’da depremin ardından yaptığımız çalışmaları ve diğer projelerimizi Valimiz, Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanlarımızla istişare ettik. Yaklaşık 4000 konutumuzu inşallah yıl sonuna kadar tamamlayarak depremden etkilenen vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız. pic.twitter.com/J41M9wMi15— Murat KURUM (@murat_kurum) April 30, 2020
Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından Malatya'da sürdürülen çalışmaları ve diğer projeleri vali, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla istişare ettiklerini belirtti.
Bakan Kurum paylaşımında, "Yaklaşık 4 bin konutumuzu inşallah yıl sonuna kadar tamamlayarak depremden etkilenen vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.