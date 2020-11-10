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Bakan Kurum: İzmir'deki hasar tespit çalışmalarını bugün tamamlamayı planlıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarını bugün tamamlamayı planladıklarını bildirdi.

Sefa Şahin   | 10.11.2020
Bakan Kurum: İzmir'deki hasar tespit çalışmalarını bugün tamamlamayı planlıyoruz

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından İzmir'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı.

İzmir'de bugüne kadar 513 bin 978 bağımsız birimde hasar tespiti yapıldığını belirten Bakan Kurum, "Binin üzerinde personelimiz, mobil laboratuvarlarımız ve özel yazılımlı hasar tespit dronlarımızla yürüttüğümüz çalışmaları yarın (bugün) tamamlamayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, paylaşımında, "97 bin 575 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Acil yıkılacak ağır hasarlı-yıkık 413, orta hasarlı 434, az hasarlı 4 bin 412 bina tespit edildi, 92 bin 316 binanın hasarsız olduğu belirlendi." bilgisine de yer verdi.

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