Bakan Kurum: Giresun'da içme suyu hattına ilişkin çalışmalarımız tüm ilçelerde devam ediyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'daki sele ilişkin, "İçme suyu hattına ilişkin çalışmalarımız tüm ilçelerde devam ediyor. Bugün akşama kadar inşallah ilçelerimizin tamamına suları verilmiş olacak." dedi.
Giresun
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki sele ilişkin, "İçme suyu hattına ilişkin çalışmalarımız tüm ilçelerde devam ediyor. Bugün akşama kadar inşallah ilçelerimizin tamamına suları verilmiş olacak." dedi.
Bakan Kurum, "Belediyelerimizin talebi halinde İller Bankamıza olan borçları, ana para sabit kalarak 6 ay ötelenecek." ifadelerini kullandı.
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