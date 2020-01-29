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Bakan Kurum, Elazığ'da depremzedelere verilecek konutları inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına verilecek TOKİ konutlarını inceledi.

Ramazan Kaya,Aziz Aslan,Sercan Küçükşahin   | 29.01.2020
Bakan Kurum, Elazığ'da depremzedelere verilecek konutları inceledi Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkazların ve riskli yapıların yer aldığı mahallelerde incelemede bulunduktan sonra depremzedelerin sorunlarını dinledi. 

TOKİ tarafından yapılan ve depremzedelere verilmeye hazır halde bulunun konutları da gezen Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enkaz kaldırma işlemleri ile alakalı incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 500 konut inşa edileceğini aktaran Kurum, "Akabinde ağır hasarlı, riskli gördüğümüz Karşıyaka Mahallemizdeki iskan konutlarını inceledik. Yaklaşık orada da 400'e yakın bağımsız bölüm var. Orada da binalarımız riskli. Vatandaşlarımızı bu binalardan tahliye etmek suretiyle bu mahallede yaklaşık 550 konutluk bir projeyi gerçekleştireceğiz." dedi.

Elazığ için yaklaşık 3 bin 600 konuttan oluşan farklı alanlarda rezerv konutları olduğunu ifade eden Kurum, "Şubat sonuna kadar ihalelerini yapıp, yıl sonuna kadar da vatandaşlara teslim sürecini başlatmak istiyoruz. Konutlarımız 3+1 ve 2+1 dairelerden oluşacak. 3+1 dairelerimiz bürüt 120 metrekare, 2+1 de brüt 90 metrekare olacak." ifadesini kullandı.

Önceliklerinin enkaz altında hayatını kaybeden ailelere Cumhuriyet ve Bizmişen mahallelerindeki hazır konutların verileceğini dile getiren Kurum, "Burada hayatının kaybeden ailelerimizin yakınlarına öncelik tanıyacağız her iki projede talep etmeleri halinde. Kalan konutlarımızı da yine proje dahilindeki vatandaşlarımızın talep etmesi halinde, bu konutlardan hızlı bir şekilde verip bu bölgede oturmalarını sağlamak istiyoruz. Bu çerçevede tüm Elazığ'da çalışmalarımızı yürütüyoruz." şeklinde konuştu.



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