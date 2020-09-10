Euro
8.86
Dolar
7.45
BIST 100
1,103.10
Altın
1,959.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin açıklarında KKTC su temin projesi onarım çalışmalarının yürütüldüğü gemide açıklamalarda bulunuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 106. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni”ne katılıyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta düzenlenen tanıtım toplantısına katılıyor
logo
Türkiye

Bakan Kurum: Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen 8 bin konutu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen konutlarla ilgili, "1000 konutumuzu teslim aşamasına getirdik ve yıl sonunu kadar inşallah 8 bin konutumuzu teslim edeceğiz." dedi.

İsmail Şen   | 10.09.2020
Bakan Kurum: Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen 8 bin konutu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz Fotoğraf: İsmail Şen / AA

Elazig

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen konutlarla ilgili, "1000 konutumuzu teslim aşamasına getirdik ve yıl sonunu kadar inşallah 8 bin konutumuzu teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "Elazığ'daki deprem dönüşümü hamlemize baktığınızda şu anda belki dünyada örnek gösterilecek, bugüne kadar Toplu Konut İdaremizin başlatmış olduğu sayı bakımından da en fazla konut projesi olma özelliği taşıyor. 18 bin 500 konutun tek seferde aynı ilde yapıldığı, bu çerçevede en büyük proje olma özelliği taşıyor." dedi.

Depremin ardından, hem Elazığ hem Malatya'da yapılan işlerin mali tutarının yaklaşık 7 milyar lira olduğunu belirten Bakan Kurum, "İnşallah bu projeleri gerçekleştirdiğimizde Elazığ'ımızı ihya ve inşa etmiş olacağız." şeklinde konuştu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'de 6 aylık bebek Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Bülent Arınç ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 20 milyonu geçti
Ankara'da Kovid-19 denetimleri
İran'da son 24 saatte 129 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Bakan Kurum: Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen 8 bin konutu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz

Bakan Kurum: Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen 8 bin konutu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz

Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da depremler sürüyor

Malatya'da art arda depremler

Malatya'da art arda depremler
TOKİ dev yatırımla Elazığ'daki depremzedeler için konut inşa ediyor

TOKİ dev yatırımla Elazığ'daki depremzedeler için konut inşa ediyor
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem