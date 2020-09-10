Bakan Kurum: Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen 8 bin konutu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen konutlarla ilgili, "1000 konutumuzu teslim aşamasına getirdik ve yıl sonunu kadar inşallah 8 bin konutumuzu teslim edeceğiz." dedi.
Elazig
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen konutlarla ilgili, "1000 konutumuzu teslim aşamasına getirdik ve yıl sonunu kadar inşallah 8 bin konutumuzu teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, "Elazığ'daki deprem dönüşümü hamlemize baktığınızda şu anda belki dünyada örnek gösterilecek, bugüne kadar Toplu Konut İdaremizin başlatmış olduğu sayı bakımından da en fazla konut projesi olma özelliği taşıyor. 18 bin 500 konutun tek seferde aynı ilde yapıldığı, bu çerçevede en büyük proje olma özelliği taşıyor." dedi.
Depremin ardından, hem Elazığ hem Malatya'da yapılan işlerin mali tutarının yaklaşık 7 milyar lira olduğunu belirten Bakan Kurum, "İnşallah bu projeleri gerçekleştirdiğimizde Elazığ'ımızı ihya ve inşa etmiş olacağız." şeklinde konuştu.
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