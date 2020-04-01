Bakan Kurum: Devlet-millet dayanışması nasıl yapılırmış tüm dünyaya örnek oluyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Milli Dayanışma Kampanyası"na ilişkin, "Türkiye olarak, devlet-millet dayanışması nasıl yapılırmış tüm dünyaya örnek oluyoruz." dedi.
Ankara
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde dün başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için spor, sanat ve iş dünyasından birçok kişinin katıldığı TRT özel yayınına bağlandı.
Bakan Kurum, salgının hayatları son derece olumsuz etkilediğini, sancılı bir dönemden geçildiğini belirtti.
Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının tedbirleri doğrultusunda seferber olduklarını söyledi.
Bakanlar Kurulu üyelerinin "Çorbada tuzumuz olsun" diyerek "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdiğini anımsatan Kurum, Bakanlık çalışanlarının kampanyaya destek olacağını dile getirdi.
Kampanyaya büyük bir ilgi olduğunu aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu milletimizin büyüklüğünü gösteriyor. Böyle bir milletin ferdi olmaktan da hakikaten gurur, onur duyuyoruz. Türkiye olarak, devlet-millet dayanışması nasıl yapılırmış tüm dünyaya örnek oluyoruz ve gerçekten bugün yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma günü olduğunu, yardıma ihtiyacı olanlara el verme günü olduğunu düşünüyoruz. Bugün bu zorlukları inşallah hep birlikte aşacağız ve her zaman da aştık. Bir kez daha bu kampanyaya destek olan milletimizin her bir ferdine çok teşekkür ediyoruz."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.