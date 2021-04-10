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Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında istinat duvarı çöken Altay Sokak'taki 8 katlı bina, kontrollü yıkılıyor.
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Türkiye

Bakan Kurum: Çökme nedeniyle tahliye edilen binalarda teknik incelemeler devam ediyor

Bakan Kurum, Ankara'da inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması ve istinat duvarı çökmesi nedeniyle tahliye edilen binalarda teknik incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Esin Işık   | 10.04.2021
Bakan Kurum: Çökme nedeniyle tahliye edilen binalarda teknik incelemeler devam ediyor

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Ankara'nın Çankaya İlçesi İleri Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Olaydan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Bölgede ilk andan itibaren bakanlıklarımız ve üniversite hocalarımızla birlikte teknik analizlerimizi titizlikle yürüttük. Hasar tespit ve yapı işleri uzmanlarımız tahliye edilen binalarda ve çevrede teknik incelemelerine devam ediyorlar. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Bakanlıklarımız ve belediyemizle birlikte gerekli bütün adımlarımızı süratle atarak vatandaşlarımızın yanında olacağız."

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