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Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulunuyor Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı’ndaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
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Türkiye

Bakan Kurum: Aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve titizlikle devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, "Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve titizlikle devam ediyor." dedi.

Tolga Albay   | 01.11.2020
Bakan Kurum: Aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve titizlikle devam ediyor

İzmir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, "Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve titizlikle devam ediyor." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Hasar tespit çalışmalarında an itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı ve 1041 bağımsız bölümden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "(Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışması) Yan taraftaki görmüş olduğumuz binaların da hasar tespitlerini yaptık. Ağır hasarlı binalar olduğu için onları da anbean lazer tarayıcılarla takip ediyoruz. Oradaki herhangi bir hareket veya yıkılma riski enkazda arama kurtarma faaliyeti yapan arkadaşlarımızın can güvenliği riski açısından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum, "Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak." dedi.

Bakan Kurum, "(İzmir'deki deprem) Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Rızabey ve Doğanlar apartmanına ilişkin Bakanlığımıza veya İl Müdürlüğümüze veya Valiliğimize gelen bir riskli bina başvurusu yok. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum,"(İzmir'deki deprem) Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "(Yıkılan binalar için riskli bina başvurusu yapıldığı iddiaları) Bugün bunları konuşmanın, tartışmanın zamanı değil. Vatandaşlarımız enkaz altında yavrularını bekliyorlar, benim çalışma arkadaşımın burada çocuğu var. Bizim odaklanmamız gereken konu bunlardır. Herkesten istirham ediyorum birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar koruyalım. Bunun siyaseti, davası, polemiği olmaz" yorumunda bulundu.

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