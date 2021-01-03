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Türkiye

Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Türkiye genelinde uyulduğu için vatandaşlara teşekkür etti.

Tanju Özkaya   | 03.01.2021
Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zamanın akışını durduramayız. Hastalığın yayılımını ise yavaşlatabilir, durdurabiliriz. Kısıtlama ve tedbirlere sabırla uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaştığı videoda kısıtlama nedeniyle ülke genelinde insanların bulunmadığı kent merkezlerinin görüntüleri yer aldı.

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