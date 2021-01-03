Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Türkiye genelinde uyulduğu için vatandaşlara teşekkür etti.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zamanın akışını durduramayız. Hastalığın yayılımını ise yavaşlatabilir, durdurabiliriz. Kısıtlama ve tedbirlere sabırla uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Zamanın akışını durduramayız. Hastalığın yayılımını ise yavaşlatabilir, durdurabiliriz. Kısıtlama ve tedbirlere sabırla uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. pic.twitter.com/LqbNo8UXHr— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 3, 2021
Koca'nın paylaştığı videoda kısıtlama nedeniyle ülke genelinde insanların bulunmadığı kent merkezlerinin görüntüleri yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.