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Türkiye

Bakan Koca'dan şiddet gören sağlık çalışanlarına geçmiş olsun mesajı

Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin "Yargının vereceği hak edilmiş ceza, vicdanlardaki rahatsızlığı telafi edemez." ifadelerini kullandı.

İsa Toprak   | 11.06.2020
Bakan Koca'dan şiddet gören sağlık çalışanlarına geçmiş olsun mesajı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, son dönemde yeni şiddet olayları yaşandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Değerli arkadaşım, iki yeni şiddet olayı yaşadık. Sağlık hizmetlerinin insanlık için ne anlama geldiğinin iyi bilindiği günlerde! Yargının vereceği hak edilmiş ceza, vicdanlardaki rahatsızlığı telafi edemez. Birkaç istisna dışında, size tüm insanlık saygı duyuyor. Geçmiş olsun."

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