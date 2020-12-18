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Bakan Koca'dan Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına tepki: Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Bafra Devlet Hastanesinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin, "Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz." ifadelerini kullandı.

Aybüke İnal Kamacı   | 18.12.2020
Bakan Koca'dan Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına tepki: Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Bafra Devlet Hastanesinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin, "Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz. Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Samsun Bafra Devlet Hastanesinde bir doktor arkadaşımızı görevi başında bıçakla yaralamaya çalışan saldırgan tutuklandı. Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz. Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz."

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