Euro
8.48
Dolar
7.22
BIST 100
1,110.05
Altın
1,927.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanına destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama buna değil." ifadesini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 11.08.2020
Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanına destek

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesinde görev yapan bir sağlık çalışanının, Kovid-19 şüphesiyle teste gönderilen hasta ve yakınına yaptığı "sosyal mesafeye uyma" uyarısı üzerine saldırıya uğradığını belirterek, "Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama buna değil." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından şiddete uğrayan sağlık çalışanının fotoğrafını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesinde görev yapan bir çalışma arkadaşımız dün saldırıya uğradı. Saldırı, Kovid-19 şüphesiyle teste gönderilen hastayla yakınına 'sosyal mesafeye uymaları' uyarısı üzerine gerçekleşti. Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama buna değil."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 354'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan 1185 kişi iyileşti
Dünya Bankası: Türkiye, Kovid-19'un yayılmasını nispeten daha hızlı kontrol altına aldı
DSÖ, Rusya'da tescil edilen Kovid-19 aşısı konusunda 'temkinli'
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 166 bini geçti

Benzer haberler

Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanına destek

Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanına destek

Türkiye'de Kovid-19'dan 1185 kişi iyileşti

Bakan Koca koronavirüse yakalanan röntgen teknisyeni Atik'in mesajını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca: Sağlık hizmeti bir takım işidir ve her sağlık çalışanı bu takımın bir üyesidir

Sağlık Bakanı Koca: Sağlık hizmeti bir takım işidir ve her sağlık çalışanı bu takımın bir üyesidir
Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medya paylaşımı çağrısı

Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medya paylaşımı çağrısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'yakın mesafe' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan 'yakın mesafe' uyarısı