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Bakan Koca'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek çağrısı

Sağlık Bakanı Koca, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilişkin, "Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin." çağrısı yaptı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 31.03.2020
Bakan Koca'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek çağrısı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bağış yapılacak banka hesap numaralarını da paylaşan Koca, mesajında, "Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin." ifadelerini kullandı.

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