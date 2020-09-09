Bakan Koca, sorumluluk ve hassasiyet gösterenlere teşekkür etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden 2 kişinin fotoğrafını paylaşarak, "Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz" ifadesini kullandı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden ve gerekli hassasiyeti gösteren herkese teşekkürlerini bildirdi.
Twitter hesabından sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden 2 kişinin fotoğrafını paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti:
Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumuluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim. pic.twitter.com/NTFyZ3eJDD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2020
"Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumluluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim."