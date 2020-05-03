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Türkiye

Bakan Koca 'Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı' kampanyasına katıldı

Sağlık Bakanı Koca, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin başlattığı "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı" kampanyasına Prof. Dr. Murat Dilmener adına fidan bağışlayarak katıldı.

Barış Kılıç   | 03.05.2020
Bakan Koca 'Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı' kampanyasına katıldı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin başlattığı "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı" kampanyasına bugün vefat eden Prof. Dr. Murat Dilmener adına fidan bağışlayarak katıldığını duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Pakdemirli'ye, başlattığı anlamlı kampanya için teşekkür etti. 

Vatandaşlara 1 milyon 61 bin 635 sağlık çalışanı için birer fidan dikme kampanyasına katılma çağrısında bulunan Koca, açıklamasında, "Ben bağışımı, bugün vefat eden hocam Prof. Dr. Murat Dilmener için yaptım." bilgisine de yer verdi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dilmener, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Pakdemirli'nin duyurduğu kampanya

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı" kuracaklarını bildirerek, 1 milyon 61 bin 635 fidana her bir sağlık çalışanının adının verileceğini duyurmuştu.

Pakdemirli açıklamasında, "Hadi hep birlikte bugün bize nefes olan sağlık çalışanları için http://gelecegenefes.com sitesinden fidan sahiplenelim #GeleceğeNefes olalım." ifadelerine yer vermişti.

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