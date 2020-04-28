Bakan Koca: Bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır
Sağlık Bakanı Koca, bu yıl 453 hastanın hava, 211 hastanın uçak ambulansla taşındığını belirtti.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl 453 hastanın hava, 211 hastanın uçak ambulansla taşındığını bildirdi.
Türkiye, hava ambulans hizmetini 2008’den beri veriyor. Ve bu hizmeti kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlettir. Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 28, 2020
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, hava ambulans hizmetini 2008'den beri verdiğini belirtti.
Bu hizmeti kendi kaynaklarıyla ücretsiz sunan tek devletin Türkiye olduğunu vurgulayan Koca, "Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.