Bakan Kasapoğlu'ndan Yalçın Granit için başsağlığı mesajı
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı paylaştı.
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türk basketbolunun duayen ismi Yalçın Granit’e Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/jWUrwCH5qX— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 1, 2020
Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk basketbolunun duayen ismi Yalçın Granit'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.