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Türkiye

Bakan Kasapoğlu'ndan Yalçın Granit için başsağlığı mesajı

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı paylaştı.

Halil İbrahim Avşar   | 02.11.2020
Bakan Kasapoğlu'ndan Yalçın Granit için başsağlığı mesajı

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.


Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk basketbolunun duayen ismi Yalçın Granit'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

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