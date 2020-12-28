Bakan Kasapoğlu'ndan Viranşehirli köylülere tenis kortu sözü
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şanlıurfa'da beden eğitimi öğretmeni sayesinde tenisle tanışan ve kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallayan köylülere tesis sözü verdi.
İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı tarafından haberi yapılan Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki köylülerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Kasapoğlu, "Şanlıurfa Viranşehir'deki görüntüler beni çok mutlu etti. İnşallah köyümüzdeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp, çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Şanlıurfa Viranşehir’deki görüntüler beni çok mutlu etti.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 28, 2020
İnşallah köyümüzdeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz.pic.twitter.com/1Bret2eEG1