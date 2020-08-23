Bakan Kasapoğlu: Zafer haftamızı her yıl olduğu gibi aynı heyecan ve gururla kutlayacağız
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın her yıl olduğu gibi aynı coşkuyla kutlanacağını bildirdi.
İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zafer Bayramı'nın kutlanmayacağı iddialarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlamaların iptal edildiği yalanını yayanlara buradan ekmek çıkmaz. Zafer Haftamızı her yıl olduğu gibi aynı coşku, aynı heyecan ve gururla; gençlerimizle birlikte yine Dumlupınar'da kutlayacağız." ifadelerini kullandı.
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Kutlamaların iptal edildiği yalanını yayanlara buradan ekmek çıkmaz.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 23, 2020
Zafer haftamızı her yıl olduğu gibi aynı coşku, aynı heyecan ve gururla; gençlerimizle birlikte yine Dumlupınar’da kutlayacağız!🇹🇷
#30AgustosZaferBayrami pic.twitter.com/p7PAfRlxv2