Euro
8.68
Dolar
7.35
BIST 100
1,109.88
Altın
1,939.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Kasapoğlu: Zafer haftamızı her yıl olduğu gibi aynı heyecan ve gururla kutlayacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın her yıl olduğu gibi aynı coşkuyla kutlanacağını bildirdi.

Emrah Oktay   | 23.08.2020
Bakan Kasapoğlu: Zafer haftamızı her yıl olduğu gibi aynı heyecan ve gururla kutlayacağız

İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zafer Bayramı'nın kutlanmayacağı iddialarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlamaların iptal edildiği yalanını yayanlara buradan ekmek çıkmaz. Zafer Haftamızı her yıl olduğu gibi aynı coşku, aynı heyecan ve gururla; gençlerimizle birlikte yine Dumlupınar'da kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 16 milyonu geçti
Yunanistan'da Kovid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 237 bin 165 oldu
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 180 bini geçti
İtalya Sağlık Bakanı Speranza ülkede yeniden sıkı karantina uygulanmayacağını açıkladı

Benzer haberler

'Zafer haftamızı her yıl olduğu gibi aynı heyecan ve gururla kutlayacağız'

'Zafer haftamızı her yıl olduğu gibi aynı heyecan ve gururla kutlayacağız'

Bakan Kasapoğlu Rize'nin doğal güzelliklerini fotoğrafladı

Bakan Kasapoğlu'ndan Adalar Çıkarması